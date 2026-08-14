В испанской Сеуте сообщили о вспышке туберкулёза, кори и чесотки среди мигрантов
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В испанском анклаве Сеута зафиксировали многочисленные случаи чесотки среди мигрантов, находящихся в условиях массового скопления. Об этом пишет газета Espanol.
По данным издания, медицинские работники уже получили информацию о распространении заболевания среди людей, размещённых в переполненных местах.
В статье отмечается, что передаче инфекции способствует длительный тесный контакт между мигрантами и недостаточная гигиена.
Помимо чесотки, медики опасаются распространения других инфекционных заболеваний. В числе возможных угроз издание называет сальмонеллёз, шигиллёз, туберкулёз, корь и холеру.
Напомним, с 30 июля по 4 августа в попытке пересечь границу с Сеутой погиб 141 человек. В течение пяти дней Красный Крест и организация «Юг-Юг» доставляли еду на пляж Трамполин. Среди продуктов были вода, молочные изделия, хлеб, сладкие сухарики и мясные консервы. Помощь получили около двух тысяч человек, охрану обеспечивала местная полиция.
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