В испанской Сеуте сообщили о вспышке туберкулёза, кори и чесотки среди мигрантов

В испанском анклаве Сеута зафиксировали многочисленные случаи чесотки среди мигрантов, находящихся в условиях массового скопления. Об этом пишет газета Espanol.

По данным издания, медицинские работники уже получили информацию о распространении заболевания среди людей, размещённых в переполненных местах.

В статье отмечается, что передаче инфекции способствует длительный тесный контакт между мигрантами и недостаточная гигиена.

Помимо чесотки, медики опасаются распространения других инфекционных заболеваний. В числе возможных угроз издание называет сальмонеллёз, шигиллёз, туберкулёз, корь и холеру.