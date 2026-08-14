Туберкулёз, чесотка и крах империи: Онищенко призвал россиян не посещать ЕС из-за заразы в Сеуте

Мигранты несут в Европу туберкулёз и чесотку — и это уже не медицинская проблема, а угроза гибели целых стран. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии для Life.ru объяснил, почему Европа повторяет судьбу древних империй, и призвал россиян не рисковать здоровьем в поездках за границу.

Туберкулёз привезли с собой мигранты, как и чесотку, которая теперь будет распространяться по Европе. Нашим гражданам «шенген» закрыли, но, если у кого-то виза есть, от поездок лучше воздержаться, чтобы не привезти с собой заразу, от которой можно даже умереть. Геннадий Онищенко Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО

Академик проводит историческую параллель: примерно за тысячу лет до Рождества Христова за короткое время погибли четыре империи. Причина — массовое переселение голодных людей, которые принесли с собой болезни и хаос. Сейчас в Европе происходит то же самое, считает он, только вместо засухи — бедность и разрушенные государства. Мигрантов не просто приняли, им ещё платили пособия и создавали условия, чем сами усугубили ситуацию.

Онищенко подчёркивает: это не «вспышка» туберкулёза, а его завоз. Европейские власти нарушают все санитарные нормы, допуская огромное количество людей, которые не собираются работать, а просто требуют «накормить и обеспечить». Спасти ситуацию, по его мнению, можно только одним способом — не приглашать мигрантов, а вкладываться в экономику их стран, чтобы люди оставались и работали у себя дома.

«Не приглашать к себе, а развивать экономику этих стран. Им надо создавать условия для жизни, чтобы они оставались там, где работают», — заключил эксперт.

Напомним, в испанском анклаве Сеута ранее сообщили о многочисленных случаях чесотки, туберкулёза и кори среди мигрантов, размещённых в переполненных местах. Медики связывают распространение инфекции с тесным контактом и недостаточной гигиеной, также опасаясь других заболеваний.