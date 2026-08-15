Из Марокко выдворили журналистов, освещавших ситуацию с мигрантами у Сеуты

Власти Марокко выдворили съёмочные группы испанского агентства EFE и телеканала TVE из приграничного города Фнидек, где они освещали ситуацию с мигрантами у Сеуты. Об этом сообщает EFE.

Журналистам пришлось срочно покинуть гостиницы после того, как их сотрудники получили соответствующее распоряжение местных властей. До этого представитель МВД Марокко также потребовал, чтобы корреспонденты уехали из города, не объяснив причин решения.

Чиновник заявил лишь, что «выполняет инструкции». Репортёров при этом предупредили: если они останутся во Фнидеке, у них могут изъять профессиональные удостоверения и рабочее оборудование. EFE запросило разъяснения у марокканского МВД, но ответа на момент публикации не получило.

Испанские журналисты приехали к границе после появившихся в соцсетях призывов устроить 15 августа новый массовый переход в Сеуту. В этот день сотни мигрантов, преимущественно выходцев из стран к югу от Сахары, попытались приблизиться к испанскому анклаву и столкнулись с марокканскими силовиками примерно в трёх километрах от погранперехода.

По данным источников EFE в силовых структурах Марокко, во время операции остановили не менее 294 человек — 248 мигрантов из стран Африки южнее Сахары и 46 марокканцев. Правительство Испании после выдворения журналистов заявило о поддержке свободы прессы, а посольство страны в Рабате начало обсуждать ситуацию с марокканской стороной.

Ранее МВД Марокко объяснило массовый наплыв мигрантов к границам Сеуты и Мелильи распространением дезинформации в интернете и деятельностью сетей по торговле людьми. В ведомстве заявляли, что у желающих попасть в Европу сформировалось ложное представление о возможности легко пересечь границу без юридических последствий.