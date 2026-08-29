«Зимняя паника» накрыла Европу: Газ может подорожать выше €100 за МВт·ч

Европейский газовый рынок столкнулся с «зимней паникой» из-за низкого уровня запасов топлива перед отопительным сезоном. По данным The Guardian, в последнюю неделю августа хранилища ЕС заполнены примерно на 63% против среднего уровня около 80% для этого времени года.

При нынешних темпах закачки Евросоюз может войти в зиму с запасами примерно на 20% ниже среднего показателя последних пяти лет. В таком случае объём газа в хранилищах окажется минимальным с 2013 года, предупредил аналитик Грег Молнар.

Ситуация уже давит на цены. Европейский бенчмарк в последние недели поднимался выше €68 за МВт·ч — более чем вдвое выше уровня начала года. Трейдеры опасаются, что зимой Европе придётся активнее конкурировать с Азией за партии СПГ.

Goldman Sachs предупреждает: если перебои с поставками газа с Ближнего Востока затянутся, европейской цене может потребоваться рост выше €100 за МВт·ч, чтобы привлечь достаточное количество СПГ. При этом базовый прогноз банка на декабрь остаётся заметно ниже — около €50 за МВт·ч.

Особенно низкие запасы фиксируются в Западной Европе. Немецкие хранилища заполнены примерно наполовину, бельгийские — на 51%, нидерландские — на 45%. В Германии при этом в последние дни темпы закачки начали расти, а власти рассчитывают приблизиться к 70% к началу ноября.

Отдельно тревогу выражают в Великобритании. Глава Centrica Крис О’Ши заявил, что у страны «почти не осталось газа в хранилищах» на предстоящую зиму. Британские запасы сейчас находятся примерно на уровне 30%, хотя правительство уверяет, что рассчитывает на собственную добычу, поставки из Норвегии и импорт СПГ.

Ранее Life.ru писал, что европейские хранилища газа отстают от пятилетней нормы на 16,5 процентного пункта. В начале августа они были заполнены лишь на 58,1%, а в ПХГ находилось около 63,3 млрд кубометров топлива. Низкие темпы закачки уже тогда усиливали опасения относительно подготовки Европы к отопительному сезону.