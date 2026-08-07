Европейские хранилища газа зияют пустотой: отставание от графиков достигло опасной черты

Уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы достиг 58,1 процента. Такие данные приводит ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

По информации GIE, текущий показатель заполненности на 16,5 процентных пункта ниже усреднённого значения для этой даты за последние пять лет. Операторы фиксируют заметное отставание от привычных темпов накопления ресурса. Сейчас в ПХГ находится примерно 63,3 млрд куб. м из 109 млрд возможных.

Скорость закачки также оставляет желать лучшего. За минувшую неделю среднесуточный нетто-приток составлял 269 млн куб. м. Это на 21,6% меньше среднего многолетнего уровня.

Ситуацию частично объясняет погода. По актуальным прогнозам, столбики термометров на текущей неделе держатся выше климатической нормы на три градуса, что снижает спрос на отопление, но не стимулирует активное наполнение резервов.

Одновременно просела выработка ветряной генерации, которая является прямым конкурентом газовых ТЭЦ. С начала августа возобновляемые источники покрывают лишь 12% потребностей региона в электричестве. Годом ранее их доля составляла 14%, сообщает WindEurope.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) тоже идут на спад. В текущем месяце ожидается импорт в объёме 6,4 млн тонн, что на 14% уступает уровню августа 2025 года. Европа остаётся крупнейшим импортёром СПГ в мире.

Новые газовые сутки в индустрии начинаются с 06:00 по центральноевропейскому времени. Статистическая база GIE охватывает работу инфраструктуры хранения с 2011 года, а терминалов по приему и регазификации СПГ — с 2012-го.

Напомним, Европа реализует стратегический курс на отказ от российского газа: если до 2022 года на долю РФ приходилось более 40% поставок, то к 2025 году этот показатель сократился примерно до 12–13%, а на законодательном уровне утверждён поэтапный запрет импорта — сжиженный природный газ планируется полностью остановить к концу 2026 года, а трубопроводный — к осени 2027 года. Этот процесс сопровождается переориентацией на дорогой американский СПГ, импорт которого вырос на 61% в 2025 году, и, по оценкам России, уже привёл к прямым экономическим потерям для Европы, превышающим 1,3 трлн евро, а также к негативным последствиям для её промышленности.