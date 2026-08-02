ЕС решил экономить на газе — импорт СПГ упал до минимума за два года

Страны Евросоюза в июле зафиксировали минимальный за последние два года объём поставок сжиженного природного газа. Согласно расчётам РИА «Новости» на основе данных ассоциации Gas Infrastructure Europe, регазификация и подача СПГ в газотранспортную сеть ЕС составили около 8,4 миллиарда кубометров.

Это на 26% меньше, чем в июле прошлого года, и является самым низким показателем с сентября 2024 года. Снижение импорта становится системным: после рекордного марта европейские страны сокращают закупки четвёртый месяц подряд. В апреле падение составило 7%, в мае — 11%, в июне — 9,2%, а в июле снижение ускорилось до 16,9%.

Сокращение совпадает с реализацией нового регламента ЕС, утверждённого в январе. Документ предусматривает поэтапный отказ от российского СПГ и трубопроводного газа. С 25 апреля 2026 года запрещён импорт сжиженного газа по краткосрочным контрактам; с 17 июня — аналогичные ограничения для трубопроводного газа. С 1 января 2027 года также вступит в силу полный запрет на долгосрочные контракты по поставкам российского СПГ.

Наблюдатели отмечают, что столь резкое падение закупок может быть связано как с сезонным снижением спроса, так и с политикой замещения российского газа альтернативными поставщиками. Однако перспективы покрытия потребностей региона в пиковые нагрузки остаются неопределёнными.

Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских ПХГ по итогам июля приблизились к историческому минимуму из-за сильной жары и снижения поставок СПГ. Чистая закачка упала до 8,5 млрд куб. м — на 21% ниже прошлогоднего показателя и минимального за шесть лет. Отбор газа впервые за четыре года превысил 1 млрд куб. м, увеличившись на 55%, тогда как закачка сократилась до 9,6 млрд куб. м — минимума за два года.