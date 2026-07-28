Санкционный фронт дал трещину: Как ЕС будет бороться с РФ после провала главной стратегии

Евросоюз, вероятно, откажется от крупных санкционных пакетов против России и перейдёт к точечным мерам, поскольку согласовывать новые ограничения становится всё сложнее. Такой прогноз в комментарии 360.ru дал политолог Сергей Станкевич.

По его мнению, затянувшееся обсуждение очередного набора рестрикций показало, что страны ЕС не готовы жертвовать собственными экономическими интересами ради демонстрации единства. Поэтому привычный пакетный подход фактически исчерпал себя.

Станкевич отметил, что из проекта исключили запрет на перевозку российского СПГ. Венгрия и Словакия по-прежнему зависят от трубопроводных поставок, а Греция защищает доходы своего судоходного бизнеса.

По его оценке, теперь и другие государства могут блокировать инициативы Брюсселя, если те угрожают важным отраслям их экономики. Полностью сворачивать давление в ЕС не станут, однако вместо масштабных решений, вероятнее всего, выберут персональные и отраслевые ограничения, которые проще согласовать.

Политолог считает, что ослабление наиболее жёсткой линии станет косвенным признанием неэффективности прежней стратегии. Следующим шагом, по его мнению, могло бы стать открытие отдельного переговорного канала между Европой и Россией.

«Что касается мер из 21-го пакета, то там нет ничего, что могло бы решительным образом изменить ситуацию. Гораздо важнее то, что из него выпало. Прежде всего это попытка запретить транспортировку СПГ», — указал эксперт.

Напомним, 23 июля послы стран Евросоюза после затяжных споров согласовали компромиссный вариант 21-го пакета антироссийских санкций. При этом Брюсселю пришлось учесть позицию Греции и исключить полный запрет на морскую перевозку российского СПГ.