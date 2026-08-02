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2 августа, 07:56

Европа осталась почти без газа: Хранилища опустели до исторического антирекорда

ТАСС: В хранилищах Европы заканчиваются запасы газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdf_qwe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdf_qwe

Запасы газа в европейских подземных хранилищах по итогам июля подошли вплотную к историческому минимуму. Об этом говорят расчёты ТАСС, сделанные на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Причиной стали сильная жара и снижение поставок сжиженного природного газа. Чистая разница между закаченным и отобранным газом в июле оказалась самой низкой за последние шесть лет — всего 8,5 миллиардов кубических метров. Это на 21% меньше, чем годом ранее.

Отбор газа из хранилищ впервые за четыре года превысил отметку в 1 млрд куб. м, прибавив 55% к прошлогоднему показателю. При этом закачка опустилась до минимума за два года и составила 9,6 миллиардов кубических метров.

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Ранее в Еврокомиссии заявили, что запасы газа перед зимним сезоном пока не вызывают серьёзной тревоги. Представитель ведомства Анна-Каиса Итконен сообщила, что уровень заполненности хранилищ не угрожает энергетической безопасности ЕС. По её словам, больше беспокойства вызывают скачки цен на рынке. В Брюсселе также следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива, поскольку этот фактор способен повлиять на динамику энергорынка.

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Вероника Бакумченко
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