Чьи молекулы? ЕС высмеяли за абсурдное требование к Турции по российскому газу

Турция может увеличить закупки российского сжиженного природного газа после введения европейского запрета на его импорт с 1 января 2027 года. Одной из причин станет необходимость перенаправлять поставки «Ямал СПГ», считает эксперт по ТЭК Игорь Юшков.

В беседе с «Ридусом» он объяснил, что после закрытия европейского направления танкерам придётся обходить территорию Евросоюза, а ближайшей удобной точкой разгрузки станет Турция. После регазификации топливо поступает в общую газотранспортную систему страны, где смешивается с газом из разных стран.

Из-за этого выполнить требование ЕС о подтверждении происхождения поставляемого топлива будет крайне сложно. Определить, откуда именно поступили находящиеся в общей системе объёмы газа, фактически невозможно, поэтому администрирование таких ограничений столкнётся с серьёзными трудностями.

«При этом турки мягко посылают европейцев с их требованиями, поскольку после регазификации танкера газ попадает в общую газотранспортную систему Турции. В ней невозможно разобрать, какой стране принадлежат молекулы», — сыронизировал специалист.

Напомним, ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар рассказал о просьбах европейских стран поставлять им газ нероссийского происхождения. При этом чиновник признал, что после смешивания топлива в общей системе установить его источник крайне сложно.