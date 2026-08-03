Bloomberg узнал о полной зависимости Бельгии от российского газа в июле

Агентство Bloomberg сообщает, что в июле Бельгия стала полностью зависеть от поставок российского СПГ из-за дефицита топлива, вызванного нестабильностью на Ближнем Востоке. Несмотря на то что общий импорт СПГ в страну сократился на 40%, Россия остаётся ключевым поставщиком. Высокие цены на газ, спровоцированные перебоями в судоходстве через Ормузский пролив, вынуждают европейские компании замедлить темпы подготовки запасов к зиме.

По оценке агентства, текущие обстоятельства осложняют реализацию энергетической стратегии ЕС. Несмотря на то, что с апреля 2026 года в Евросоюзе запрещено подписывать краткосрочные контракты на российский СПГ, а полный отказ от него запланирован на следующий год, объемы поставок из РФ растут.

Как сообщает Bloomberg, Россия удерживает статус второго по величине поставщика сжиженного газа в ЕС, уступая только США. Согласно отчёту Urgewald, в первом полугодии 2026 года европейский импорт российского СПГ увеличился на 16% (до €5,96 млрд), при этом основными покупателями выступили Франция, Бельгия и Испания.

Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских ПХГ по итогам июля приблизились к историческому минимуму из-за сильной жары и снижения поставок СПГ. Чистая закачка упала до 8,5 млрд куб. м — на 21% ниже прошлогоднего показателя и минимального за шесть лет. Отбор газа впервые за четыре года превысил 1 млрд куб. м, увеличившись на 55%, тогда как закачка сократилась до 9,6 млрд куб. м — минимума за два года.