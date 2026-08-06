Байрактар заявил о просьбах Европы поставлять газ без российского топлива

Европейские страны обращаются к Турции с просьбой поставлять им природный газ, не связанный с Россией. Об этом заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

По его словам, выполнить такое требование не всегда возможно, поскольку после смешивания топлива в газотранспортной системе определить его происхождение становится крайне сложно.

«Мы получаем газ из различных источников, в том числе СПГ. Но суть в том, что источник газа, попадающего в трубопровод, неизвестен. Это вопрос коммерческий и юридический, мы как поставщики обязаны будем предоставить документы о происхождении газа», – сказал Байрактар в эфире телеканала AHaber.

Министр отметил, что европейские партнёры проявляют интерес и к газу, добываемому на черноморских месторождениях Турции. Однако Анкара сама потребляет значительную часть этого топлива, поэтому экспортные возможности остаются ограниченными.

Байрактар подчеркнул, что вопрос происхождения газа становится всё более важным для европейских покупателей, однако в условиях смешанных потоков определить источник каждой поставки технически непросто.

Ранее Life.ru писал, что в июле Бельгия впервые за долгое время полностью зависела от поставок российского СПГ. По данным Bloomberg, за месяц страна получила около 400 тысяч тонн российского топлива, несмотря на общее сокращение объёмов импорта. Агентство отмечало, что в тот период Россия оказалась единственным поставщиком сжиженного газа для бельгийского рынка.