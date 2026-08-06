Баку заявил о готовности поставлять Украине газ

Азербайджан готов при необходимости поставлять природный газ Украине. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

Баку также рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ. По словам Байрамова, такое сотрудничество могло бы укрепить энергетическую безопасность не только Украины, но и всего региона.

«Ведётся очень динамичный и активный диалог относительно взаимовыгодных дополнительных направлений энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной», — сказал министр.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR уже давно работает на украинском рынке и намерена расширять своё присутствие. Однако конкретные объёмы возможных поставок, сроки и маршруты Байрамов не назвал.

Сейчас Азербайджан поставляет газ в 12 европейских стран, десять из которых входят в Евросоюз. Возможное использование украинских хранилищ министр назвал одним из перспективных направлений сотрудничества.

Ранее Life.ru рассказывал о первом контракте между Украиной и Азербайджаном на поставку газа. Топливо планировалось направлять по Трансбалканскому коридору.