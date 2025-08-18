Встреча Путина и Трампа
18 августа, 13:32

Украина собирается продолжить импорт газа из Азербайджана

Минэнерго Украины: Киев хочет получать азербайджанский газ до конца года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / basta

Украина готовится к продолжению импорта газа из Азербайджана. Министр энергетики страны Светлана Гринчук отметила, что пилотный проект по поставкам через Трансбалканский коридор уже завершён.

«Мы сейчас ведём переговоры. Азербайджан заинтересован в этом. Если контракт заключить, то продолжим (поставки газа ещё в 2025 году)», — сказала Гринчук агентству «РБК-Украина».

Враждебный шаг: В ГД осудили решение Азербайджана поставлять газ на Украину
Напомним, 28 июля Украина и Азербайджан подписали первый контракт на поставку газа по Трансбалканскому коридору. Украинская сторона назвала сделку шагом стратегической важности, который демонстрирует готовность к длительному сотрудничеству.

