Украина собирается продолжить импорт газа из Азербайджана
Минэнерго Украины: Киев хочет получать азербайджанский газ до конца года
Украина готовится к продолжению импорта газа из Азербайджана. Министр энергетики страны Светлана Гринчук отметила, что пилотный проект по поставкам через Трансбалканский коридор уже завершён.
«Мы сейчас ведём переговоры. Азербайджан заинтересован в этом. Если контракт заключить, то продолжим (поставки газа ещё в 2025 году)», — сказала Гринчук агентству «РБК-Украина».
Напомним, 28 июля Украина и Азербайджан подписали первый контракт на поставку газа по Трансбалканскому коридору. Украинская сторона назвала сделку шагом стратегической важности, который демонстрирует готовность к длительному сотрудничеству.