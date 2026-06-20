ЕС потребовал от Турции исключить российский газ из новых контрактов с блоком

Европейский союз будет настаивать на том, чтобы газ, который Турция начнёт поставлять в страны блока по новым контрактам, не имел российского происхождения. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе после визита в Анкару.

По её словам, турецкая сторона понимает и принимает стремление ЕС к отказу от российского сырья. Однако Анкара ясно дала понять, что заменить поставки из РФ в одночасье невозможно — ни с экономической точки зрения, ни с учётом имеющихся ресурсов.

Турция, ставшая в 2022 году вторым крупнейшим покупателем газа у «Газпрома», сейчас ведёт переговоры о новых контрактах на поставки после 2026 года. Сроки и объёмы пока не согласованы, сообщал ранее министр энергетики республики Алпарслан Байрактар. Германия подтвердила свою позицию, но детали возможных договорённостей с Анкарой не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в ЕС вступил в силу запрет на ввоз российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. Полный отказ от трубопроводного газа запланирован к 30 сентября 2027 года, а от СПГ — с 1 января 2027 года. В апреле Россия заняла четвёртое место среди поставщиков газа в ЕС с долей 15,8%, уступив США, Норвегии и Алжиру. Пятёрку замкнула Великобритания.