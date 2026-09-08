Каллас испугалась победы АдГ на выборах в Саксонии

Победа «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии вызвала опасения у главы евродипломатии Каи Каллас. После голосования она заявила о риске недостаточных мер против угроз, которые видит перед Европой. Слова Каллас приводит литовский портал LRT. АдГ получила около 44% голосов и 39 из 83 мест в земельном парламенте.

«Я просто боюсь, что мы можем проснуться в ситуации, когда мы не сделали достаточно для предотвращения угроз и защиты себя. Но, конечно, сами немецкие граждане, как демократическая страна, должны делать свой собственный выбор», — сказала она после встречи с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.

Каллас также обратила внимание на рост поддержки политических сил, которые иначе оценивают угрозу со стороны России. По её словам, такие партии выступают против дополнительных ответных мер и одновременно укрепляют свои позиции.

Выборы в земельный парламент прошли 6 сентября. АдГ заняла первое место с большим отрывом от Христианско-демократического союза, однако полученных мандатов ей не хватило для самостоятельного большинства. Другие крупные партии Германии ранее исключали сотрудничество с АдГ.

Результат голосования также стал одним из крупнейших региональных поражений ХДС за последние годы.

Ранее Каллас отказалась от первоначального плана создать отдельную группу высокого уровня по вопросам обороны Евросоюза. В неё хотели пригласить бывших политических и военных руководителей, чтобы они готовили предложения по европейской безопасности. Против такого формата выступили несколько стран, в том числе Германия и Италия, которые увидели риск дублирования уже существующих структур ЕС. После консультаций команда Каллас решила отказаться от прежней схемы и рассмотреть другие способы такой работы.