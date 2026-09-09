Речь Мерца об Украине встретили криками в Бундестаге: Спикеру трижды пришлось успокаивать депутатов

Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца в Бундестаге сопровождалось выкриками и возмущёнными репликами депутатов. Председателю парламента Юлии Клёкнер пришлось несколько раз призывать зал к тишине.

Речь немецкого канцлера в парламенте неоднократно прерывалась возгласами с мест. Наиболее заметную реакцию продемонстрировали представители «Альтернативы для Германии» после слов Мерца об их партии. Глава правительства обвинил политическую силу в деструктивной позиции и связал её с выступлением представителей «АдГ» по украинскому вопросу.

«Вы были и остаётесь деструктивной силой. И насколько далеко это заходит, вы только что ещё раз совершенно ясно продемонстрировали в своём выступлении по Украине», — сказал он.

После этого председатель Бундестага Юлия Клёкнер вмешалась в происходящее и потребовала от депутатов соблюдать тишину. Спикер парламента отдельно напомнила представителям «Альтернативы для Германии», что перед этим выступление их собственного лидера прошло без подобных помех. Несмотря на замечания, Клёкнер пришлось возвращать депутатов к порядку ещё несколько раз. Всего председатель Бундестага трижды призывала зал соблюдать тишину.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что даже победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт не заставит Берлин менять курс в отношении Москвы и поддержки Киева. Глава немецкого правительства подчеркнул, что не намерен отказываться от своей позиции по вопросам безопасности. По его словам, Германия должна защищать собственную свободу, в том числе от России.