«Сдаться — не вариант»: Мерц ответил на разговоры об отставке после провала ХДС

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность своей отставки после тяжёлого поражения Христианско-демократического союза на выборах в Саксонии-Анхальте. При этом он не уточнил, намерен ли вновь баллотироваться в бундестаг в 2029 году.

На пресс-конференции в Берлине канцлера спросили, при каких обстоятельствах он может покинуть должность и повлияют ли итоги регионального голосования на его дальнейшие планы.

«Сейчас я думаю о многом, но не о выборах в бундестаг в 2029 году. Я интенсивно размышляю о том, как нам вновь добиться общего политического успеха», — ответил Мерц.

Следом глава правительства дал понять, что досрочно уходить из политики не собирается. «Сдаться для меня — не вариант», — сказал он.

Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальта прошли 6 сентября. По предварительным итогам, «Альтернатива для Германии» получила 43,8% голосов, а ХДС — 17,2%. На предыдущем голосовании в 2021 году христианских демократов поддержал 37,1% избирателей.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц оказался на последней строчке рейтинга популярности немецких политиков. Такие данные привёл социологический институт INSA, проводивший исследование по заказу газеты Bild. Респондентов просили оценить политиков по шкале от нуля до десяти, где ноль означает «очень плохой», а десять — «очень хороший». Мерц набрал лишь 2,57 балла и замкнул рейтинг. Лидером стал министр обороны страны Борис Писториус с 4,81 балла. Второе место занял премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир (4,33 балла), третье — глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (4,1 балла).