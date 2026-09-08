Меркель фразой «сердце обливается кровью» оценила триумф АдГ на выборах

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала стратегию политического «брандмауэра» вокруг «Альтернативы для Германии» после разгромного поражения ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт. Об этом она заявила на выставке Digital X в Кёльне.

«У меня как у члена ХДС сердце кровью обливается», — сказала экс-канцлер. Результат выборов она назвала переломным моментом в истории ФРГ.

Отдельно Меркель высказалась о «брандмауэре» — политике дистанцирования от АдГ, которой придерживаются ХДС и канцлер Фридрих Мерц. По мнению бывшего главы правительства, сама по себе изоляция конкурента избирателей не убеждает.

Меркель призвала традиционные партии перестать быть «зацикленными» на АдГ и вместо этого объяснять гражданам собственную программу — например, конкретные предложения по пенсионной политике. Именно содержательные различия, по её мнению, должны показывать, почему сотрудничество ХДС с АдГ невозможно.