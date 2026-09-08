Меркель фразой «сердце обливается кровью» оценила триумф АдГ на выборах
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала стратегию политического «брандмауэра» вокруг «Альтернативы для Германии» после разгромного поражения ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт. Об этом она заявила на выставке Digital X в Кёльне.
«У меня как у члена ХДС сердце кровью обливается», — сказала экс-канцлер. Результат выборов она назвала переломным моментом в истории ФРГ.
Отдельно Меркель высказалась о «брандмауэре» — политике дистанцирования от АдГ, которой придерживаются ХДС и канцлер Фридрих Мерц. По мнению бывшего главы правительства, сама по себе изоляция конкурента избирателей не убеждает.
Меркель призвала традиционные партии перестать быть «зацикленными» на АдГ и вместо этого объяснять гражданам собственную программу — например, конкретные предложения по пенсионной политике. Именно содержательные различия, по её мнению, должны показывать, почему сотрудничество ХДС с АдГ невозможно.
Напомним, в воскресенье в Саксонии-Анхальт состоялись выборы в региональный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», набравшая 44,5% голосов. Христианско-демократический союз получил значительно меньшую поддержку — 18,5 процента. Разрыв между двумя политическими силами достиг 26 процентных пунктов. После победы сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил о планах добиваться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией.
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