Успех «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт прежде всего связан с недовольством миграционной политикой, а не с темой России и Украины. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог-европеист Вадим Трухачёв.

Подъём АдГ связан главным образом не с Россией и Украиной, а с мигрантской темой, которую западные СМИ обходят. И произошёл он на фоне миграционного кризиса в Сеуте, с которым правительство Испании и ЕС не смогли справиться, а также на фоне того, что в Германии за последние два года произошло семь исламистских терактов. В том числе один из терактов был в Магдебурге, столице земли Саксония-Анхальт, где как раз проходили выборы. Именно этот теракт обеспечил успех вкупе с тем, что Мерц вместо обещанного занятия иммиграционной политикой занимался Россией и Украиной. Вадим Трухачёв Политолог-европеист

Трухачёв подчеркнул, что миграция занимает первое место в списке тем, на которых выросли подобные движения по всей Европе. Экономика идёт второй, а вопросы, связанные с Россией и Украиной, лишь третьими. Западные СМИ, по его словам, стараются обходить эту причину стороной.

На земельном уровне «Альтернатива» теоретически может сформировать правительство, если объединится с партией Сары Вагенкнехт. Однако федеральный центр начнёт блокировать решения, особенно в миграционной сфере. Внешняя политика останется вне компетенции регионов, поэтому реальные споры развернутся вокруг квот и приёма беженцев. На национальном уровне рейтинги пока отдают партии первое место, но результат не дотягивает до 30%.

«Здесь расклад как в Австрии, когда партия «Свобода» одержала победу на выборах два года назад, но партии, занявшие второе, третье и четвёртое места, создали большую коалицию, только чтобы не пустить её. И здесь будет то же самое: объединятся все остальные — христианские демократы, социал-демократы, «зелёные» и, если вернутся в Бундестаг, свободные демократы. Может быть коалиция даже не трёх, а четырёх партий, лишь бы не пропустить «Альтернативу для Германии» к власти. Пока им голосов для создания однопартийного правительства не хватает», — подчеркнул он.

Что касается отношения к России, внутри АдГ нет единства. Примерно 10% составляют пророссийское крыло, около 30% выступают за продолжение вооружения Украины, а порядка 60% занимают прагматичную позицию: не иметь особых связей с Москвой, но сотрудничать там, где выгодно, и прекратить военные поставки Киеву. При этом даже если представить приход партии к власти, внутри неё немедленно начнутся конфликты.

«Но это если вообразить однопартийное правительство, чего в ближайшее время точно не будет, поэтому даже не стоит на этот счёт обольщаться. Их внутри партии объединяют другие вещи: ужесточение миграционной политики и неприятие диктата Евросоюза. А по отношению к России партия как раз расколота. Сравнительно лояльных нам там примерно 70%, но действительно хорошо относятся только 10%. Плюс не надо забывать, что Германия не одна. Она хоть и крупнейшая страна Евросоюза, но в одиночку принимать решения и продавливать всех остальных не может», — подытожил эксперт.