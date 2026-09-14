Рекордную победу «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт можно назвать политическим переворотом на земельном уровне. Такое мнение в комментарии «Царьграду» высказал немецкий политолог Александр Рар после разгромного поражения ХДС канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

АдГ получила 43,8% голосов и 39 из 83 мест в ландтаге — лучший результат партии на региональных выборах за всю её историю. ХДС набрал только 17,2%, потеряв более половины поддержки по сравнению с 2021 годом. Явка достигла рекордных для региона 77,8%.

«Прошедшие выборы можно оценить как некий политический переворот в Германии, правда, только на земельном уровне», — отметил Рар. По его мнению, в ближайшие месяцы и даже годы немецкая политическая система будет пытаться сдержать дальнейший рост АдГ.

Сам Мерц признал, что его партия «катастрофически проиграла», а в партийной системе ФРГ произошёл «тектонический сдвиг». При этом канцлер исключил сотрудничество ХДС с АдГ, которой до самостоятельного большинства в парламенте Саксонии-Анхальт не хватило трёх мандатов.

Незадолго до голосования Мерц активно выступал с жёсткими заявлениями в адрес Москвы после инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле. Правительство Германии возложило ответственность за произошедшее на Россию, однако Москва отвергла обвинения. После поражения ХДС канцлер заявил, что не намерен менять курс в отношении РФ и поддержки Киева.

Рар считает, что результаты голосования могут стать сигналом и для будущих земельных выборов. По его оценке, недовольство правительством Мерца продолжает расти, а дальнейшие поражения способны в перспективе поставить вопрос о его политическом будущем.

Напомним, что АдГ одержала историческую победу в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Партия более чем вдвое улучшила результат пятилетней давности, тогда как ХДС показал худший результат в этой федеральной земле.