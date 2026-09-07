АдГ одержала историческую победу в Саксонии-Анхальт, набрав почти 44% голосов

Партия «Альтернатива для Германии» одержала уверенную победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт. Согласно предварительным официальным данным регионального избиркома, АдГ набрала 43,8% голосов.

Этот результат стал абсолютным рекордом для партии за всю её историю на региональных выборах и вдвое превышает показатель пятилетней давности. Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца финишировал вторым с 17,2%, что является худшим результатом консерваторов в этой земле. По сравнению с выборами 2021 года ХДС потерял более половины электората и не смог завоевать ни одного прямого мандата в округах.

Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии (9,3%). Далее следуют «Зелёные» (8,9%), Левая партия (8,6%) и BSW (5,3%), которые также проходят в земельный парламент.

Выборы отличились беспрецедентной активностью граждан: явка составила 77,8%, обновив рекорд для региона со времён объединения Германии. Своё право голоса реализовали около 1,7 млн жителей земли.

В воскресенье, 6 сентября, в Саксонии-Анхальт состоялись выборы в региональный парламент. «Альтернатива для Германии» заняла первое место, впервые получив премьера в федеральной земле. Христианско-демократический союз (ХДС), который входит в правящую коалицию Германии, стал вторым.