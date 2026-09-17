«Он сам-то понимает?»: Лавров ответил на военные амбиции Мерца

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился, осознаёт ли канцлер Германии Фридрих Мерц смысл своих заявлений о превращении бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы. Министр высказался об этом на IV Конгрессе Международного движения русофилов в Москве.

«Он сам-то понимает, что он говорит? И исторические аналогии приходят на ум немедленно», — заявил Лавров.

Мерц действительно неоднократно говорил, что Германия намерена сделать бундесвер сильнейшей конвенциональной армией Европы. Этот курс закреплён и в официальных материалах правительства ФРГ. Лавров также заявил, что видит «метастазы нацизма» в современной Европе, в том числе в Германии. Он назвал происходящее «очень серьёзным звонком» и призвал не допустить повторения катастроф прошлого.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров уже обращал внимание на заявления Мерца о превращении Германии в главную военную силу Европы. Тогда глава МИД РФ говорил, что его особенно насторожило слово «снова» в риторике канцлера.