Россия готова вести содержательные переговоры с иностранными партнёрами, однако поездки в Москву исключительно ради публичной критики не имеют смысла. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов.

Министр подчеркнул, что российская сторона не отказывается от контактов с теми, кто настроен на предметное обсуждение существующих разногласий. При этом повторять в Москве уже звучащие на Западе обвинения нет необходимости.

«Для осуждения не надо приезжать. Но для серьёзных разговоров мы всегда открыты», — отметил Лавров.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что именно такой формат взаимодействия сейчас используют Соединённые Штаты. По словам Лаврова, Москва и Вашингтон сохраняют отдельные каналы связи даже при существенных расхождениях позиций.