Лавров рассказал, чем подход США к переговорам отличается от европейского

Представители США готовы поддерживать диалог даже при серьёзных разногласиях, чего нельзя сказать о нынешних европейских элитах. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов в Москве.

Лавров отметил, что возможность разговаривать остаётся важной даже тогда, когда позиции сторон практически не совпадают.

«Есть у Соединённых Штатов важное отличие от европейских элит. Они готовы разговаривать», — сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что американцы настроены продолжать диалог даже тогда, когда позиции сторон кардинально отличаются.

Ранее Life.ru писал, что Лавров отмечал готовность России продолжать разговор с США и указывал на сохраняющиеся контакты между Москвой и Вашингтоном. Глава МИД тогда подчеркнул, что отдельные каналы взаимодействия работают, но полноценным диалогом это называть пока рано.