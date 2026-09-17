Лавров рассказал, чем подход США к переговорам отличается от европейского
Лавров: США в отличие от ЕС готовы к диалогу даже при совершенно разных позициях
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Представители США готовы поддерживать диалог даже при серьёзных разногласиях, чего нельзя сказать о нынешних европейских элитах. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов в Москве.
Лавров отметил, что возможность разговаривать остаётся важной даже тогда, когда позиции сторон практически не совпадают.
«Есть у Соединённых Штатов важное отличие от европейских элит. Они готовы разговаривать», — сказал глава МИД РФ.
Он подчеркнул, что американцы настроены продолжать диалог даже тогда, когда позиции сторон кардинально отличаются.
Ранее Life.ru писал, что Лавров отмечал готовность России продолжать разговор с США и указывал на сохраняющиеся контакты между Москвой и Вашингтоном. Глава МИД тогда подчеркнул, что отдельные каналы взаимодействия работают, но полноценным диалогом это называть пока рано.
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