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Опубликовано 17 сентября, 08:40

Лавров рассказал, чем подход США к переговорам отличается от европейского

Лавров: США в отличие от ЕС готовы к диалогу даже при совершенно разных позициях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Представители США готовы поддерживать диалог даже при серьёзных разногласиях, чего нельзя сказать о нынешних европейских элитах. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов в Москве.

Лавров отметил, что возможность разговаривать остаётся важной даже тогда, когда позиции сторон практически не совпадают.

«Есть у Соединённых Штатов важное отличие от европейских элит. Они готовы разговаривать», — сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что американцы настроены продолжать диалог даже тогда, когда позиции сторон кардинально отличаются.

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Ранее Life.ru писал, что Лавров отмечал готовность России продолжать разговор с США и указывал на сохраняющиеся контакты между Москвой и Вашингтоном. Глава МИД тогда подчеркнул, что отдельные каналы взаимодействия работают, но полноценным диалогом это называть пока рано.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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