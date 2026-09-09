В Раде констатировали, что Уиткофф и Кушнер уехали из Киева в большом шоке

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уехали из Киева в «большом шоке» после встречи с Владимиром Зеленским и его окружением. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинской журналистке Лане Шевчук.

По словам парламентария, её возмутило поведение украинской стороны во время серьёзных переговоров, в частности шутки участников встречи. Скороход считает, что представители власти не всегда понимают, где неформальная манера общения допустима, а где она выходит за рамки.

«К сожалению, наши великие управители не понимают, что есть уместные вещи и события, где можно пошутить, а есть вещи, где это не то что неуместно, это на голову не налезает», — заявила депутат.

Особенно странным такое поведение Скороход назвала на фоне ситуации, в которой сейчас находится Украина.

«Когда у нас полный провал на фронте, когда нечем сбивать баллистику, мы шутим», — возмутилась она.

Депутат также обратила внимание на внешний вид главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который появился перед американскими переговорщиками в футболке с надписью «Киевский режим». По оценке Скороход, подобные детали и манера общения могли произвести на гостей из США крайне негативное впечатление.

«Они не в небольшом, они в большом шоке уехали», — резюмировала парламентарий.

Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Киеве 6 сентября после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Ранее Life.ru рассказывал, как профайлер заметил у Уиткоффа «испанский стыд» во время шуток украинской делегации. По оценке специалиста, мимика американского переговорщика указывала на сильное напряжение и неловкость.