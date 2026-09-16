Контакты есть, полного диалога нет: Лавров назвал условие для восстановления отношений с США
Лавров: У РФ и США есть отдельные контакты, но для полного диалога нет условий
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Россия и США поддерживают отдельные контакты, однако для перехода к полноценному двустороннему диалогу необходимо нормализовать отношения между странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.
«Наши американские коллеги предлагают нам возобновить двусторонний диалог. Мы отдельные контакты ведём, но для полноценного диалога необходимо нормализовать отношения», — сказал министр.
Ранее Life.ru писал, что Лавров отмечал готовность Москвы продолжать разговор с Вашингтоном по украинскому урегулированию. По словам главы МИД, американская сторона в контактах с Россией признаёт ряд базовых для Москвы положений по этой теме.
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