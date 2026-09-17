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Опубликовано 17 сентября, 08:33

Лавров: Запад активно готовится к войне с Россией, насаждая миф об угрозе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Страны Запада активно готовятся к войне против России и при этом убеждают своё население в существовании «российской угрозы». Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов.

«Сегодня правящие круги элиты большинства стран Запада насаждают миф об угрозе, которая исходит от России, готовятся активно к войне против нашей страны», — заявил глава российского МИД.

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Ранее Life.ru писал, что Лавров назвал возможную войну в случае нападения Европы на Россию «очень короткой». Министр выражал надежду, что это предупреждение услышали в европейских столицах.

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Александра Вишнякова
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