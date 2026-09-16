«Война будет очень короткой»: Лавров предупредил о последствиях нападения Европы на Россию

В случае нападения европейских стран на Россию характер конфликта будет принципиально иным, а сама война окажется очень короткой. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Международном фестивале молодёжи, напомнив предупреждение президента Владимира Путина.

«Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался, подчеркнув, что у нас нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке войны против России, нападёт на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой», — сказал министр.

Глава МИД добавил, что рассчитывает на то, что это предупреждение услышат в европейских столицах, а также в тех структурах, которые позиционируют себя, как представляющие единую Европу.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил об отсутствии у России угроз и намерений нападать на европейские государства. Президент также предупредил, что возможная отправка европейских войск на Украину будет означать прямой конфликт с РФ. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у России причин для конфликта с Европой и напомнил о готовности Москвы к экономическому сотрудничеству. Он добавил, что европейские власти используют риторику о «российской угрозе», чтобы оправдывать крупные расходы на поддержку Украины.