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Регион
Опубликовано 11 сентября, 20:15

Путин: У России нет оснований для конфликта с Европой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не угрожает европейским странам и не намерена делать этого в будущем, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы нет оснований для конфликта с Европой.

Путин заявил, что РФ не угрожает конфликтом Европе. Видео © Life.ru

Говоря об отношениях с Европой, президент сослался на итоги Второй мировой войны. По его словам, все вопросы были решены по её завершении. Нынешние требования изменений Путин связал с возможным стремлением пересмотреть результаты войны. Такие попытки, по его оценке, ведут к новому вооружённому конфликту.

При этом отправка европейских войск на Украину, по оценке российского лидера, будет означать войну с Россией. Путин считает, что граждане европейских государств понимают последствия такого шага.

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Ранее 11 сентября Life.ru писал, что Дмитрий Медведев заявил о готовности России к экономическому сотрудничеству с Европой. По мнению зампреда Совбеза, власти ЕС используют риторику о «российской угрозе», чтобы оправдать расходы на поддержку Украины и укрепить собственные политические позиции.

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Виталий Приходько
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