Грушко заявил о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
Североатлантический альянс открыто готовится к возможному военному столкновению с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на полях Восточного экономического форума.
«Они (НАТО. — Прим. Life.ru) ведут дело к военному столкновению с Россией», — заявил замглавы МИД.
Грушко отметил, что, по оценке Москвы, совокупность действий и заявления в НАТО свидетельствуют о подготовке альянса к открытому противостоянию с РФ.
Также ранее Александр Грушко прокомментировал западные заявления о возможной атаке России на альянс. По его словам, у Москвы отсутствуют причины, планы и необходимость для военного нападения на государства НАТО. По мнению замминистра, на Западе формируется образ России как постоянной угрозы, а Москве приписываются намерения, которых у неё нет.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.