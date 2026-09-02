Североатлантический альянс открыто готовится к возможному военному столкновению с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на полях Восточного экономического форума.

«Они (НАТО. — Прим. Life.ru) ведут дело к военному столкновению с Россией», — заявил замглавы МИД.

Грушко отметил, что, по оценке Москвы, совокупность действий и заявления в НАТО свидетельствуют о подготовке альянса к открытому противостоянию с РФ.

Также ранее Александр Грушко прокомментировал западные заявления о возможной атаке России на альянс. По его словам, у Москвы отсутствуют причины, планы и необходимость для военного нападения на государства НАТО. По мнению замминистра, на Западе формируется образ России как постоянной угрозы, а Москве приписываются намерения, которых у неё нет.