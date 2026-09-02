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Опубликовано 2 сентября, 04:04

Грушко заявил о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Североатлантический альянс открыто готовится к возможному военному столкновению с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на полях Восточного экономического форума.

«Они (НАТО. — Прим. Life.ru) ведут дело к военному столкновению с Россией», — заявил замглавы МИД.

Грушко отметил, что, по оценке Москвы, совокупность действий и заявления в НАТО свидетельствуют о подготовке альянса к открытому противостоянию с РФ.

«Мы всё учитываем»: Грушко объяснил, как активность НАТО меняет военную стратегию России
«Мы всё учитываем»: Грушко объяснил, как активность НАТО меняет военную стратегию России

Также ранее Александр Грушко прокомментировал западные заявления о возможной атаке России на альянс. По его словам, у Москвы отсутствуют причины, планы и необходимость для военного нападения на государства НАТО. По мнению замминистра, на Западе формируется образ России как постоянной угрозы, а Москве приписываются намерения, которых у неё нет.

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Виталий Приходько
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