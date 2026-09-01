Российская Федерация внимательно следит за действиями Североатлантического альянса и интегрирует эти данные в планы национального военного строительства. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко во время работы Восточного экономического форума.

По словам дипломата, действия Альянса носят ярко выраженный характер освоения восточного фланга. Речь идёт не только о политических декларациях, но и о практических шагах: совершенствовании логистических маршрутов и проведении масштабных учений в непосредственной близости от российских границ.

«Мы учитываем все в военном строительстве», — подчеркнул Грушко, отвечая на вопросы журналистов о реакции Москвы на расширение активности блока.

Эти заявления ещё раз подтверждают, что Россия рассматривает текущую ситуацию как фактор, напрямую влияющий на вопросы национальной безопасности и оборонного планирования. Стратегия Москвы строится с учётом необходимости парирования угроз, возникающих в ходе милитаризации приграничных территорий со стороны стран — участниц НАТО.

Ранее в крупных учениях НАТО в Польше неподалёку от Калининградской области был поднят новейший американский самолёт радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call. Манёвры прошли 18 августа с участием авиации сразу нескольких стран альянса. В воздух также поднимались американские и норвежские истребители, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS и воздушные заправщики.