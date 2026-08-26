В Литве пригрозили захватить Калининград, но с одним важным условием

Бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валёнис допустил, что Россия при прямом столкновении с НАТО якобы рискует лишиться Калининградской области. В интервью литовскому порталу Delfi он заявил, что военная инфраструктура РФ в регионе может быть уничтожена превентивными ударами ещё до того, как Москва успеет перебросить силы.

«Относительно Калининграда, так много раз мы слышали на разных уровнях, говорили эту одну рациональную вещь. В начале любого острой фазы любого конфликта между НАТО в балтийских, например, государствах и Россией. И будет продолжаться так, что превентивно вся милитарная мощь Калининградского региона будет уничтожена», — помечтал экс-министр.

По его словам, этот сценарий неоднократно обсуждался на различных площадках — и теперь его всё чаще озвучивают публично.

Калининградская область занимает уникальное геополитическое положение, будучи эксклавом, зажатым между государствами — членами НАТО: Польшей и Литвой. В последнее время литовские официальные лица всё чаще обсуждают сценарии, связанные с этим регионом. В частности, в феврале начальник штаба обороны Литвы Гедрюс Пременецкас подчеркнул, что в случае прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом оборона Калининграда может столкнуться с критическими трудностями.

Ранее в крупных учениях НАТО в Польше неподалёку от Калининградской области был поднят новейший американский самолёт радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call. Манёвры прошли 18 августа с участием авиации сразу нескольких стран альянса. В воздух также поднимались американские и норвежские истребители, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS и воздушные заправщики.