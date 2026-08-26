Балтийский флот отработал отражение авиаудара под Калининградом
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Экипажи кораблей Балтийского флота провели учения по отражению налёта авиации у военно-морской базы в Балтийске. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Военные сначала обнаружили приближение условного противника средствами радиолокационного и визуального наблюдения, после чего привели в готовность корабельные комплексы противовоздушной обороны.
Роль атакующей стороны выполняли многоцелевые истребители Су-30, вертолёты Ми-24 и беспилотники подразделений беспилотных систем флота.
После обнаружения и классификации целей военнослужащие условно уничтожили их с помощью корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.
Ранее в Балтийском море экипажи МПК «Алексин» и «Кабардино-Балкария» провели учения по поиску и уничтожению подлодки условного противника. Военные отработали торпедные стрельбы по «Великим Лукам», а затем отразили атаку условной авиации с применением ПВО и артиллерии.
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