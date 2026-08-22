В Севастополе флот проводит плановые учения со стрельбой и взрывами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал жителей о проведении профилактических мероприятий силами Черноморского флота в субботу вечером. Учения пройдут в акваториях Северного и Южного молов, а также в районах парка Победы, Любимовки и мыса Сарыч. Ориентировочное время завершения работ — 22:00.

«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее», — написал губернатор в соцсетях.

По сообщению главы города, запланировано проведение плановых учений, включающих стрельбы из стрелкового оружия, а также метание гранат и реактивное бомбометание.

Тем временем число пострадавших из-за падения БПЛА на автобус в Севастополе выросло до 10. На данный момент уже подтверждена гибель двоих человек: молодого мужчины и женщины.