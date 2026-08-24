Корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отработали торпедные стрельбы на Балтике

В Балтийском море прошли военные учения. Два корабля — «Алексин» и «Кабардино-Балкария» — отрабатывали поиск и уничтожение вражеской подводной лодки. Они стреляли учебными торпедами по цели, а помогали им с воздуха противолодочные вертолёты Ка-27. Роль «вражеской» субмарины играла настоящая подводная лодка «Великие Луки».

«Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Алексин» и «Кабардино-Балкария» Балтийского флота провели плановое тактическое учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с выполнением торпедных стрельб в морских полигонах боевой подготовки в Балтийском море», — говорится в сообщении.

После этого экипажи отразили атаку условной вражеской авиации — включили средства ПВО и постреляли из пушек по морским мишеням. Эти корабли специально созданы для борьбы с подводными лодками недалеко от берега. На них стоят артиллерийские установки, реактивные бомбомёты и торпедные аппараты.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал жителей, что в субботу , 22 августа, вечером Черноморский флот проведёт плановые учения. Они прошли в акваториях Северного и Южного молов, а также у парка Победы, в Любимовке и возле мыса Сарыч. По словам главы города, военные будут стрелять из автоматов, бросать гранаты и применять реактивные бомбомёты.