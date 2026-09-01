А Россия-то зачем? Грушко озадачил Запад вопросом о нападении на НАТО

У Москвы отсутствуют причины, планы и необходимость для военного нападения на государства НАТО. Об этом «Интерфаксу» на полях ВЭФ-2026 заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя западные заявления о возможной атаке России на альянс.

«Зачем России нападать на НАТО, вот зачем? Ещё СССР признал независимость стран Балтии. И они спокойно ушли. Зачем вот сейчас на них нападать?», — сказал он.

По мнению замминистра, на Западе формируется образ России как постоянной угрозы, а Москве приписываются намерения, которых у неё нет. Отдельно дипломат высказался о прогнозах, согласно которым Россия якобы должна напасть на страны Балтии к 2030 году. Он предположил, что даже если этого не произойдёт, на Западе могут объяснить отсутствие атаки тем, что европейские государства успели усилить свои армии, и использовать это как аргумент в пользу дальнейшего перевооружения.

При этом Грушко заявил, что европейские страны пока не продемонстрировали реального политического желания обсуждать с Москвой свои опасения. По его словам, соответствующего диалога фактически нет. Одновременно замглавы МИД указал на ускоренную милитаризацию НАТО и Евросоюза. В качестве примеров он привёл военные стратегии, программы закупок и развитие логистической инфраструктуры восточного фланга альянса.

Такую политику российский дипломат расценивает как подготовку Запада к возможному военному столкновению с Россией. В стратегических документах НАТО и ЕС Москва, по его словам, обозначена как непосредственная и долговременная угроза Европе и Западу. Грушко считает, что сохранение подобного курса не способствует поиску нового баланса отношений и созданию условий для содержательных переговоров о будущем европейского пространства после урегулирования украинского конфликта.

Ранее Александр Грушко заявил, что Москва отслеживает военную активность Североатлантического альянса и принимает её в расчёт при формировании собственных планов в сфере обороны. НАТО продолжает активно развивать инфраструктуру на восточном направлении. По его словам, речь идёт не только о заявлениях политического характера, но и о конкретных действиях.