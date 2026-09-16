«Военный Шенген» и новые бригады: В МИД РФ рассказали о подготовке НАТО к 2030 году
МИД: НАТО планирует перевести конфликт с РФ в «горячую фазу» к 2029-2030 годам
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Страны НАТО планируют перевести военное противостояние с Россией в «горячую фазу» к 2029–2030 годам. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По словам представительницы МИД РФ, об этом свидетельствует развитие военной инфраструктуры в Европе. В частности, она упомянула модернизацию аэропортов, железнодорожных переправ, мостов и логистических объектов.
Жданова заявила, что эти объекты связываются в единую систему, которую в Москве называют «военным Шенгеном». Такая инфраструктура предназначена для упрощения перемещения военных подразделений и техники.
Также представитель российской делегации указала на расширение военного присутствия НАТО на восточном фланге. Она заявила о развёртывании новых соединений бригадного уровня, создании структур управления и размещении складов техники.
В НАТО ранее объясняли усиление восточного фланга необходимостью укрепления обороны стран альянса и повышения готовности после начала конфликта на Украине. В организации заявляют, что её меры носят оборонительный характер.
Ранее Life.ru писал, что генсек НАТО Марк Рютте заявил о наличии у альянса секретных мер для «противодействия» России. По его словам, часть действий будет публичной, а часть не станет раскрывать общественности. Рютте также отметил, что НАТО продолжит поддержку Украины.
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