Цифра 42 дня, озвученная главой МИД Польши Радославом Сикорским, вряд ли взята с потолка. По мнению военного корреспондента kp.ru Александра Коца, это свидетельствует о том, что в НАТО уже спланировали военную операцию против России, подсчитали необходимый наряд сил и обозначили сроки.

Коц напомнил, что предыдущие кампании альянса затягивались: Югославию «давили» 78 дней, основная фаза операции в Ираке длилась семь лет, с Ливией «бодались» больше семи месяцев, а из Сирии войска не ушли до сих пор. На этом фоне 42 дня выглядят нереалистично.

Если НАТО решится на прямое столкновение и в него впишутся США, по военным авиабазам альянса сразу же полетят тысячи реактивных дронов «Герань», чтобы не дать самолётам взлететь. Следом ВС РФ нанесёт тактические ядерные удары по местам скопления войск, штабам и складам вооружения блока.

«Любой сценарий прямого столкновения к НАТО неизбежно к этому приведёт… От ответно-встречного удара Европа превратится в один большой кратер», — подытожил военкор.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что Варшава, по его мнению, смогла бы достаточно быстро победить Россию в случае гипотетического конфликта. Главным аргументом министр назвал преимущество Польши и её союзников в воздухе.