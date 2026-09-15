Грушко: Слова Сикорского об учениях НАТО — вопрос к «людям в белых халатах»

Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского об «агрессивных» учениях НАТО у Калининградской области должны комментировать «люди в белых халатах». Об этом во время общения с ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что не хотел бы всерьёз оценивать подобные высказывания польского министра. По его мнению, они лишь усиливают напряжённость и создают дополнительные риски для самой Польши.

«Мне кажется, их должны комментировать люди в белых халатах», — сказал Грушко. Он добавил, что задача главы польской дипломатии должна заключаться в укреплении безопасности собственной страны, а не в создании для неё новых угроз.

Ранее Сикорский призвал НАТО проводить у Калининградской области «настолько агрессивные учения», чтобы Москва не была уверена в дальнейших действиях альянса. По его замыслу, это должно вынудить Россию перебросить часть сил с украинского направления.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что заявления Радослава Сикорского о способности Варшавы быстро победить Россию не опираются на реальное соотношение сил. Политолог обратил внимание, что подобные рассуждения уже вызвали скептическую реакцию даже за пределами России. По его мнению, Польша не располагает ресурсами, которые позволяли бы всерьёз говорить о военном превосходстве над РФ.