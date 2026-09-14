«Это несерьёзно»: Политолог ответил Сикорскому на слова о быстрой победе над Россией

Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о способности Варшавы быстро победить Россию не опираются на реальное соотношение сил. Такое мнение в комментарии «Царьграду» высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Политолог обратил внимание, что подобные рассуждения уже вызвали скептическую реакцию даже за пределами России. По его мнению, Польша не располагает ресурсами, которые позволяли бы всерьёз говорить о военном превосходстве над РФ.

«Ни поставить на поле боя на колени, ни в экономическом плане нас разорвать они не могут. А тут одна Польша заявляет, что в состоянии разбомбить всю Россию. Да ну, о чём там говорить, это несерьёзно», — сказал Кошкин.

Эксперт напомнил, что в распоряжении России находятся ракетные комплексы «Искандер», система «Орешник», а также современные беспилотные системы. Поэтому, считает он, заявления о возможности быстро нанести России военное поражение расходятся с реальными возможностями сторон.