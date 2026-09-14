«За шесть недель»: Глава МИД Польши размечтался о войне с Россией и ударах по НПЗ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире CNN заявил, что Варшава смогла бы «довольно быстро» одержать победу в случае гипотетического нападения России. Свою уверенность министр объяснил преимуществом польской стороны и её союзников в авиации.

По словам Сикорского, в распоряжении стран НАТО находятся тысячи самолётов, а также высокоточное вооружение, включая авиабомбы JDAM и крылатые ракеты JASSM. На этом основании польский министр сделал вывод о значительном превосходстве альянса в воздухе.

Сикорский также затронул тему российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Он заявил, что если Украина, по его оценке, смогла за полгода вывести из строя половину нефтеперерабатывающих мощностей РФ, то Польша якобы справилась бы с подобной задачей за шесть недель.

При этом конкретного сценария возможного прямого столкновения с Россией министр не представил. Его рассуждения носили гипотетический характер.

До этого Сикорский призывал страны НАТО проводить более масштабные и активные военные учения, чтобы Москва не могла быть уверена в дальнейших действиях альянса. Польский министр считает, что подобная стратегия могла бы заставить Россию перераспределять силы.

Ранее ирландский экономист Филип Пилкингтон резко раскритиковал Радослава Сикорского после его заявления о возможном военном столкновении с Россией. Поводом стали слова Сикорского о том, что в случае прямого нападения России Польша будет обладать подавляющим преимуществом в воздухе и сможет быстро добиться превосходства. В последние недели Сикорский неоднократно выступал с жёсткими заявлениями в адрес Москвы. В начале сентября он утверждал, что Россия ведёт против Польши гибридную войну.