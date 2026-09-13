Ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон резко раскритиковал главу МИД Польши Радослава Сикорского после его заявления о возможном военном столкновении с Россией. Свою реакцию эксперт опубликовал в соцсети X.

Поводом стали слова Сикорского о том, что в случае прямого нападения России Польша якобы будет обладать подавляющим преимуществом в воздухе и сможет быстро добиться превосходства.

«Сикорский снова, похоже, взялся за крепкие напитки. Он стал настоящим национальным позором. Остаётся надеяться, что по указке своих лондонских начальников он не отправит польский народ в мясорубку», — написал Пилкингтон.

В последние недели Сикорский неоднократно выступал с жёсткими заявлениями в адрес Москвы. В начале сентября он утверждал, что Россия ведёт против Польши гибридную войну, хотя Варшава, по его словам, сама не стремится к прямому конфликту.

Ранее сообщалось, что Сикорский высказался о первоначальной роли Североатлантического альянса. Он напомнил формулу, согласно которой НАТО создавали, чтобы США оставались в Европе, Германия занимала подчинённое положение, а Россия находилась за пределами блока. Польский министр считает, что со временем необходимость сдерживать Германию исчезла. При этом подход альянса к России, по его мнению, менять не следует.