Сикорский призвал НАТО усилить давление на Россию у Калининграда

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил использовать учения НАТО возле Калининградской области как способ повлиять на распределение российских сил. По его замыслу, Москве пришлось бы учитывать активность альянса у своих границ и перебрасывать туда дополнительные подразделения. Об этом министр заявил на форуме в Киеве, его слова приводит «Европейская правда».

«Я предлагаю, чтобы мы проводили настолько агрессивные учения на нашей стороне, чтобы [президент России Владимир Путин] не был уверен в том, что именно мы сделаем. И чтобы из-за этого ему пришлось перебросить часть сил из Украины», — сказал Сикорский.

Министр пояснил, что Польша внимательно отслеживает ситуацию в Калининградской области. Он утверждает, что сейчас там якобы находится небольшое количество российских военных.

Ранее сообщалось, что Сикорский высказался о первоначальной роли Североатлантического альянса. Он напомнил формулу, согласно которой НАТО создавали, чтобы США оставались в Европе, Германия занимала подчинённое положение, а Россия находилась за пределами блока. Польский министр считает, что со временем необходимость сдерживать Германию исчезла. При этом подход альянса к России, по его мнению, менять не следует.