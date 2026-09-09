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Регион
Опубликовано 9 сентября, 12:48

Глава МИД Польши объяснил задачу НАТО словами о русских «снаружи»

Глава МИД Польши Сикорский: НАТО создавалось, чтобы не пускать русских внутрь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО создавалось в том числе для того, чтобы русские оставались за пределами альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу ta3.

«НАТО была создана для того, чтобы американцы оставались внутри, немцы — в подчинённом положении, а русские — снаружи», — сказал глава польского МИД.

По словам Сикорского, со временем одна из составляющих этой формулы потеряла актуальность. Сейчас, считает министр, Североатлантическому альянсу больше не требуется держать Германию в подчинённом положении.

При этом отношение к России, по его мнению, должно оставаться прежним. Сикорский заявил, что НАТО по-прежнему необходимо не допускать русских внутрь альянса.

Народ не тот: В НАТО поняли, что не вытянут затяжную войну с Россией
Народ не тот: В НАТО поняли, что не вытянут затяжную войну с Россией

Ранее Life.ru писал, что Сикорский объявил о прекращении существования Совета Россия — НАТО. Тогда глава польского МИД заявил, что Варшава добивалась такого решения и что европейская безопасность теперь, по его мнению, строится «против России».

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и отношения между государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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