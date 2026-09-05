Народ не тот: В НАТО поняли, что не вытянут затяжную войну с Россией

Европа в нынешнем состоянии может оказаться не готова к длительной войне на истощение с Россией. Такие опасения высказали военные планировщики, работающие с НАТО, на форуме Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает британская газета The Guardian.

По данным газеты, главной проблемой участники дискуссии считают не только военные возможности, но и настроение общества. Европейская публика, по их оценке, может быть не готова к затяжному конфликту, поэтому военное планирование НАТО приходится ориентировать на более короткий сценарий.

На форуме также обсуждали так называемую гибридную войну с Россией. Участники опасаются, что кибератаки, информационное противостояние и внутриполитические расколы снижают устойчивость европейских стран и ограничивают пространство для решений в случае прямого военного кризиса

Один из бывших членов британского кабинета признал, что Запад плохо объяснял населению масштаб угроз, которые власти связывают с Россией. Другой британский дипломат заявил, что качество общественной дискуссии оставалось крайне низким, из-за чего теперь правительствам сложнее убеждать избирателей увеличивать оборонные расходы за счёт социальных статей.

Дополнительным фактором The Guardian называет рост поддержки популистских партий в крупных европейских странах. Это, как отмечается в публикации, может осложнить планы по более тесной координации пяти ведущих европейских военных держав на фоне возможного сокращения роли США в обычной обороне континента.

Ранее Life.ru рассказывал, что замглавы МИД России Александр Грушко заявил о подготовке НАТО к возможному военному столкновению с РФ. По его словам, Москва рассматривает совокупность действий и заявлений альянса как движение к прямому противостоянию. При этом ранее Грушко подчёркивал, что у России нет причин и планов нападать на страны НАТО.