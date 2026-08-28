Глава МИД Польши призвал Европу не спешить с возобновлением диалога с Россией

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны не возобновлять политический диалог с Россией, несмотря на звучащие на Западе призывы к переговорам. Об этом он написал в статье для The Economist.

По мнению польского министра, преждевременные переговоры с Москвой не приведут к снижению напряжённости. Он считает, что в долгосрочной перспективе такой диалог, напротив, может сыграть против интересов Европы.

«Европе следует сопротивляться искушению вступать в преждевременные переговоры», — заявил Сикорский.

Глава польского МИД также призвал союзников дождаться «ослабления стратегического положения России». По его мнению, только после этого условия для возможного политического взаимодействия с Москвой будут более благоприятными.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил восстановление политического диалога между ЕС и Россией. По его словам, Европе сначала нужно оценить, соответствует ли политика США в отношении Москвы её собственным интересам. При этом общего решения о возобновлении контактов в Евросоюзе пока нет, хотя отдельные каналы связи с Россией сохраняются.