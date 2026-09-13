Захарова назвала «русофобией головного мозга» слова Сикорского о победе над РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о победе в конфликте с Россией. Дипломат охарактеризовала его слова как проявление русофобии. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Сикорский заявил, что в случае нападения России на Польшу польская сторона якобы смогла бы «очень быстро одержать победу».

«Русофобия головного мозга», — пишет Захарова.

Ранее ирландский экономист Филип Пилкингтон резко раскритиковал Радослава Сикорского после его заявления о возможном военном столкновении с Россией. Поводом стали слова Сикорского о том, что в случае прямого нападения России Польша будет обладать подавляющим преимуществом в воздухе и сможет быстро добиться превосходства. В последние недели Сикорский неоднократно выступал с жёсткими заявлениями в адрес Москвы. В начале сентября он утверждал, что Россия ведёт против Польши гибридную войну.