Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 20:14

Захарова назвала «русофобией головного мозга» слова Сикорского о победе над РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о победе в конфликте с Россией. Дипломат охарактеризовала его слова как проявление русофобии. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Сикорский заявил, что в случае нападения России на Польшу польская сторона якобы смогла бы «очень быстро одержать победу».

«Русофобия головного мозга», — пишет Захарова.

В Кремле отреагировали на призыв Польши усилить манёвры НАТО у Калининграда
В Кремле отреагировали на призыв Польши усилить манёвры НАТО у Калининграда

Ранее ирландский экономист Филип Пилкингтон резко раскритиковал Радослава Сикорского после его заявления о возможном военном столкновении с Россией. Поводом стали слова Сикорского о том, что в случае прямого нападения России Польша будет обладать подавляющим преимуществом в воздухе и сможет быстро добиться превосходства. В последние недели Сикорский неоднократно выступал с жёсткими заявлениями в адрес Москвы. В начале сентября он утверждал, что Россия ведёт против Польши гибридную войну.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Польша
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar