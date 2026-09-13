Российская Федерация в полной мере реализует комплекс мер, направленных на защиту Калининградской области в ответ на военные манёвры Североатлантического альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу польских властей, которые выступили за расширение масштабов учений блока в непосредственной близости от российских рубежей.

Представитель Кремля подчеркнул, что любые действия Североатлантического альянса у границ страны находятся под постоянным контролем.

«То, что НАТО собирается и проводит там военную активность, это понятно, для этого мы все принимаем соответствующие меры для обеспечения безопасности этого важнейшего российского региона», — заявил Песков в комментарии газете «Известия».

Поводом для заявления Кремля послужили слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Ранее глава польского внешнеполитического ведомства открыто призвал руководство блока нарастить военное присутствие и активизировать регулярные учения около калининградских границ.