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Регион
Опубликовано 13 сентября, 05:31

В Кремле отреагировали на призыв Польши усилить манёвры НАТО у Калининграда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Odareeva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Odareeva

Российская Федерация в полной мере реализует комплекс мер, направленных на защиту Калининградской области в ответ на военные манёвры Североатлантического альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу польских властей, которые выступили за расширение масштабов учений блока в непосредственной близости от российских рубежей.

Представитель Кремля подчеркнул, что любые действия Североатлантического альянса у границ страны находятся под постоянным контролем.

«То, что НАТО собирается и проводит там военную активность, это понятно, для этого мы все принимаем соответствующие меры для обеспечения безопасности этого важнейшего российского региона», — заявил Песков в комментарии газете «Известия».

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Поводом для заявления Кремля послужили слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Ранее глава польского внешнеполитического ведомства открыто призвал руководство блока нарастить военное присутствие и активизировать регулярные учения около калининградских границ.

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Оксана Попова
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