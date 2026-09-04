НАТО продумывает сценарии блокирования Калининградской области, но российские Вооружённые силы способны нанести поражение любому агрессору. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая 4 сентября в Санкт-Петербурге на заседании руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ

По его словам, Запад милитаризирует Балтийский регион и нагнетает напряжённость. При этом украинское руководство находится в панике и боится «очень скорого поражения».

Нарышкин подчеркнул, что страны Евросоюза «практически в полный рост» участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Российская сторона фиксирует на поле боя европейских военнослужащих, воюющих в рядах украинских сил.

Также Сергей Нарышкин прокомментировал выводы аналитиков Североатлантического альянса, назвав их «явкой с повинной». Глава СВР отметил, что в штаб-квартире НАТО изучили степень готовности обеих сторон к вооружённому конфликту и пришли к заключению, что лучший способ сдержать военно-технический и мобилизационный потенциал России — затягивать украинский конфликт. По мнению Нарышкина, подобная формулировка фактически является признанием истинных намерений альянса.