Европейское общество не готово к полномасштабному военному конфликту с Россией, поскольку оно слишком изнежено и живёт в парадигме потребительства. Именно поэтому западные элиты нагнетают миф о «русской угрозе». Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, Нарышкин отметил, что политики и финансово-промышленные круги Запада искусственно раздувают страхи перед Москвой. Реальная цель — оправдать резкое увеличение военных бюджетов, перезапуск оборонных производств и модернизацию инфраструктуры, включая порты и дороги, под нужды армии.

«Европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и затяжной войне на Востоке. Оно слишком изнежено и извращено», — заявил Нарышкин.

В Москве не раз заявляли, что у России нет планов нападения на Европу. При этом российская сторона обращает внимание на усиление военной активности в странах Евросоюза: там звучат призывы наращивать вооружения, говорится о необходимости «победить РФ», а в НАТО разрабатываются сценарии возможного конфликта с Россией к 2030 году.

В Кремле напомнили, что ранее предлагали Брюсселю заключить договор о ненападении. По словам замглавы МИД Александра Грушко, ответа на эту инициативу не последовало, что в Москве рассматривают как отказ Европы от мирной повестки.